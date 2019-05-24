Где в Минске находится самый музыкальный дом?

Самый музыкальный дом. Оказывается, в Минске есть и такой. В самом центре столицы, вблизи живописных улочек Осмоловки и Оперного театра расположилось общежитие академии музыки. В программе «Минск и минчане» показываем, как изменилось здание.

Здесь не слышен аккомпанемент большого города, но тут своя мелодия, которая льётся из окон круглый год. Здание было построено в 1974 году. И за долгие годы реконструировано лишь однажды.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

На сегодняшний день для нас, это абсолютно новое здание, в котором предусмотрены все технические средства, возможные для проживания современной молодёжи. Но самое главное – у нас появляются репетитории и комнаты для учебных занятий.

Ещё пять лет назад здесь можно было услышать разве что звуки строительных инструментов. А сегодня на каждом этаже звучит Бах, Шуберт и Чайковский.

Строители, впрочем, тоже сыграли как по нотам: срезали аварийные балконы, обновили кровлю, оборудовали на каждом этаже дополнительную кухню, комнаты для отдыха, тренажёрные залы и даже прачечную.

Петр Дударенко, проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии музыки:

Второй этаж традиционно отдаём нашей гимназии-колледжу при консерватории, третий и четвёртый этажи заняты студентами лингвистического университета, которые любезно предоставляли свои места на время ремонта.

Для творческих жильцов – комфорт во всём. А скоро в блоках появятся пианино. Игорь Комар справлял новоселье в марте. Вместо кошки, которую держать в общежитии нельзя, в новой комнате с Игорем соседствует веселый Арчибальд. Он тут вместо домового. Игрушку выиграл в одном из музыкальных конкурсов. Аскетичность в обстановке, под рукой только самое нужное: книги, пластинки любимых композиторов и инструмент. Бесконечную любовь к музыке, признаётся студент, привила профессор Галина Горелова.

Игорь Комар, студент 3-го курса Белорусской государственной академии музыки:

Я каждый день смотрю на неё и думаю: я должен достичь того, чего достигла мой профессор, и больше заниматься. И каждое утро, когда я вижу нашу фотографию, я всегда вспоминаю, что нужно больше работать.

Первокурсница Регина Ерегина ещё с детского сада знала, что станет музыкантом. И хотя родители отговаривали, ей, всё-таки, удалось доказать: мир музыки удивителен.

Регина Ерегина, студент 1-го курса Белорусской государственной академии музыки:

Люблю этот инструмент, очень богат тембровыми красками, различным колоритом, народным. Хотя репертуар на цимбалах совершенно разный: от народной, классической до современной.

А Ирина Пуневич выбрала баян. Девушка оканчивает третий курс, и в будущем с музыкой расставаться не планирует. Ирина Пуневич, студентка 3-го курса Белорусской государственной академии музыки:

Я играю в оркестре баянов и аккордеонов. Репетиции оркестра проходят два раза в неделю. Неделю назад у нас было выступление в стенах академии музыки нашего оркестра, где мы представили программу различных эпох, композиторов, жанров.

На двенадцати тысячах квадратных метров проживает 660 студентов. Среди них – пианисты и скрипачи, дирижёры и композиторы, но все ребята на одной волне – музыкальной. В обновленном общежитии ещё больше возможностей для творчества и вдохновения. Но помимо музицирования, ребята находят время на то, чтобы облагородить свою музыкальную территорию.