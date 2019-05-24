Минский школьник-иллюзионист: «Началось с книжки по фокусам. После чего стал мучать семью, друзей»

В мировом фокусе. Рассказываем в программе «Минск и минчане», как столичный школьник покоряет международные конкурсы иллюзионистов. Глеб Царев учится в 11-ом классе школы № 41 г. Минска. В свои 17 он уже может похвастаться портретом на молодёжной Доске почёта, а ещё многочисленными наградами в состязаниях фокусников.

Глеб Царев, фокусник:

У нас в школе проходил конкурс, который назывался «Мистер Х», я занял там первое место. После этого нас отправили на конкурс «Ученик года». Первый этап – это был тест на эрудированность: математика, физика, химия, знание истории. Дальше был второй этап – он был творческий, и там я показывал свой номер. И в итоге я стал одним из лучших учеников. Выступления молодых ребят и девушек кардинально отличались друг от друга. Но каждый выход на сцену был настоящей магией. Зрители, хоть и недоумевали – как такое, вообще, возможно, всё же с фаворитом определились быстро. А спустя время в сквере возле здания администрации Фрунзенского района появилась аллея молодёжной славы, заложенная конкурсантами.

Глеб Царев:

К фокусам я пришёл спонтанно. Началось с книжки по фокусам. После чего стал мучать семью, друзей. Мне больше всего нравились фокусы, которые имитируют гипноз. А после этого мы начали ездить на конкурсы международные иллюзионистов. Мои родители одобрили это. Им показалось это круче, чем мы раньше себе представляли. В подготовке сложных шоу участвует вся семья. Иногда для создания короткого номера уходят целые месяцы. Примерно 4 раза в год проводятся международные конкурсы. Для участия в них Глеб хорошо изучил английский язык и постоянно придумывает новые трюки. А для того, чтобы лучше выступить перед всемирной аудиторией, ему приходится оттачивать навыки в компании друзей.

Николай Ивченко, одноклассник:

С Глебом давно знаком. Сходил на его выступление, посмотрел, очень понравилось! От него такого не ожидал, было очень круто. Глеб очень умный парень, постоянно помогает, не списывает, всё сам делает.

Анна Катюшкина, учитель истории ГУО «Средняя школа №41 г. Минска»:

Он очень меня радует, отвечает он хорошо, умеет анализировать, сопоставлять факты, делать выводы. Знает хорошо как всемирную историю, так и историю Беларуси. У него широкий кругозор, что помогает конкретно в моём предмете. На уроках, конечно, я ему не разрешаю фокусы показывать. Но зачастую у нас бывают какие-то концерты, либо другие внеклассные мероприятия. Тут он уже, действительно, своё мастерство показывает. Среди своих лучших достижений Глеб выделяет участие в телешоу «Талент краiны», премии TRiCK и в Открытом чемпионате России по фокусам. В последнем он занял 1-ое место в номинации «Микромагия». Это когда прямо перед твоими глазами мелкие предметы или карты в руках иллюзиониста буквально растворяются в воздухе или перемещаются в пространстве. Законы физики, кажется, тут вовсе не работают.

Этими фокусами можно запросто покорить публику на улице, а вот для шоу посерьёзнее потребуется и реквизит покрупнее, и хорошая подача. В сценической магии важно удержать интригу в зале и создать атмосферу таинственности. В этом Глебу помогают дополнительные занятия, без которых настоящее чудо невозможно. Елена Царева, мать Глеба:

Он сам заинтересован в этом. Занятия речью, сценическое, актёрское мастерство, хореография. Школа моделей, которая тоже ему очень много дала, потому что там самопрезентация, фотопозирование. Очень много различных необходимых для него техник. Очень много уделяет он внимания саморазвитию.

Олег Царев, отец Глеба:

Приходит другое время: добавляется много электроники, усложняется. Это баннеры, это специальные столы, это специальные приспособления. Даже появились какие-то свои наработки. И поэтому техническая сторона вопроса как бы лежит на мне.

Мама выдаёт главный секрет! Оказывается, с раннего детства Глеб умеет играть на фортепиано, поэтому у него такая развитая моторика пальцев. Впереди у подростка новые цели: не за горами вступительные экзамены. А потом можно отправиться и на чемпионат мира по фокусам в Канаду, чтобы достойно представить Беларусь.