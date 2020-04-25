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Александр Лукашенко в субботник работает на посадке деревьев в Петриковском районе

25 апреля 2020 08:55
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25 апреля в день республиканского субботника Президент Беларуси Александр Лукашенко работает на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района, сообщает БЕЛТА.

«Субботник – это то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий», – приводятся слова Президента Беларуси в Telegram-канале «Пул Первого».

В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка Президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка «Припятский».

Здесь с целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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