Сотрудники ГАИ будут дежурить вблизи кладбищ во время Радуницы

Новости Беларуси. Чтобы избежать пробок и массового скопления людей, сотрудники ГАИ будут регулировать дороги вблизи кладбищ и обеспечат достаточное количество парковочных мест для автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также возможны изменения в организации движения на автодорогах, прилегающих к местам захоронений. Автолюбителям рекомендуют заранее планировать маршрут и время поездок. А лучше выбрать другое время для посещения кладбища.