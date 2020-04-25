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«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие

25 апреля 2020 08:29
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10 декабря 1920 года основали один из крупнейших университетов Европы – БНТУ, который в этом году празднует грандиозный юбилей – 100-летие. Об университете, с создания которого началось развитие технического образования в Синеокой, рассказываем в программе «Минск и минчане».

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-1

В послевоенный период стали появляться новые специальности.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Война внесла в жизнь и работу университета. Наиболее бурным наше развитие было именно послевоенное развитие. Зарождались наши флагманы, активно формировалась отечественная промышленность. Это было непосредственно связано с развитием университета, потому что мы занимались подготовкой специалистов для этих флагманов.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-4

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-6

Отдельный виток в истории университета пришелся на период независимой Беларуси. БНТУ укрепил свои позиции, став мощной образовательной структурой инженерного профиля. В этих стенах готовят специалистов, которые востребованы практически во всех технических отраслях: строительстве мостов, тоннелей, подземных переходов, метро- и тракторостроении.  

Сергей Харитончик:
Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников, мы гордимся Национальной библиотекой, «Минск-Ареной», гордимся строительством дорог.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-9

Послевоенное время стало для университета самым тяжелым: большая часть города, в том числе и здание учебного заведения, были разрушены. Возрождали храм науки буквально с нуля. В это время стране были жизненно необходимы новые кадры, поэтому обучение пришлось начинать незамедлительно, в спартанских условиях.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-12

 

Сергей Харитончик:
Есть воспоминания одного из студентов, который учился в 1944 году. Он пишет, что: «Мы собирались в гараже, где протекала крыша, и приступаем к занятиям». Студенты сами приходили на разбор завалов, участвовали в строительстве. В университет приезжали представители различных технических кафедр всех ВУЗов СССР, возвращались те кадры, которые работали в университете до войны – так были сформированы все известные школы, которые в последующем сформировали мощь научно-технического университета.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-15

В те годы начали создаваться промышленные гиганты – МАЗ и Тракторный завод, для которых университет и стал готовить стратегически необходимых специалистов. В 60-80-ые появляются факультеты, которые непосредственно участвуют в создании новых отраслей экономики: автотракторный, машиностроительный, механико-технологический.  

Сергей Харитончик:
Мы начали готовить специалистов, которые занимались созданием программных продуктов, компьютерными расчетами. Был создан приборостроительный факультет, который до сих пор обеспечивает кадрами все строительные предприятия.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-18

За век существования БНТУ подготовил более 180 тысяч высококлассных специалистов. Среди выпускников – лауреаты государственных премий и знаменитые академики, которым в мире нет равных.  

Сергей Харитончик:
Прежде всего, у всех фамилия на слуху лауреата Нобелевской премии Жореса Ивановича Алферова, который в 1947 году начал учиться в нашем университете. Известен всему миру очень хорошо Павел Лукьянович Малеев – выпускник машиностроительного факультета и герой Беларуси. Легендарный генеральный директор БелАЗ. Более 35 лет отработал заведующим кафедрой «Большегрузные автомобили» академик Михаил Степанович Высоцкий. Герой Беларуси, также легендарнейший автомобильный конструктор нашей страны.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-21

К празднованию памятной даты съедутся представители не только нашей страны, но и из зарубежья. В списках гостей и те ВУЗы, которые сформировались на базе столичного университета. В период праздничных мероприятий пройдут многочисленные выставки, в том числе и легендарной университетской газеты – «Советский инженер», в которой отражена вся вековая история.  

Сергей Харитончик:
На 100-летие университета мы хотели бы приготовить ряд мероприятий для студентов, которые будут интересны прежде всего нашим студентам, чтобы молодежь познакомилась с очень богатой историей развития и нашего университета, и одновременно, можно считать, нашей Беларуси. Мы пригласим промышленные предприятия, поскольку их история – это часть нашей истории.

Декан автотракторного факультета Денис Васильевич поступил в тогда ещё Белорусскую политехническую академию в 1994 году. Отучившись, наш герой ушёл с головой в науку, но про любимый университет не забыл.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-24

Денис Капский, декан автотракторного факультета:
100 лет – это круглая дата, и многие университеты не могут этим похвастаться. Эта история основана на научных школах, которые несли фундамент для других университетов. Университет – гордость реального сектора экономики. И любой наш выпускник, который работает на разных должностях, он всегда с трепетом и теплотой вспоминает об университете и тех годах, которые он провел в стенах нашего родного политеха.

Нынешний студент ВУЗа Михаил получит долгожданный диплом в памятную дату. Он считает, что каждый выпускник обязан оставить после себя след.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-27

Кузьменков Михаил, заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов БНТУ:
Касаясь традиций, мы их чтим. С первого курса каждый студент с ними знакомится. Будь то первая какая-то совместная встреча, будь то поездка в наш профилакторий. С каждым годом ты их все больше узнаешь. Безусловно, это «Студенческая весна», которой в этом году 45 лет.

Доктор архитектуры Армен Сергеевич вошел в храм инженерной науки почти в середине прошлого века, в 1965 году. Будучи абитуриентом, принял решение о поступлении неспроста. Он с детства отлично рисовал, а позже увлекся дизайном. Решение соединить инженерное дело и искусство стало ключевым в его жизни.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие-30

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, доктор архитектуры, профессор:
Я до сих пор поклоняюсь памяти своих учителей, которые, во-первых, создавали наш чудесный город Минск, а по-вторых, создавали ту самую среду университета. Это Лев Николаевич Райминский, который спроектировал главный корпус, Владимир Адамович Король – известнейший архитектор, Сергей Степанович Мусинский, который запроектировал 4-ое общежитие. Столетие – это не просто повод для праздника, а повод для осмысления, того, что значит политех для моей страны, для моей родины.

Буквально через полгода университету исполнится 100 лет! За свою вековую историю он собрал в своих стенах самых выдающихся специалистов, которые в прямом смысле меняли и будут менять ход истории.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Харитончик # Денис Капский # Михаил Кузьменков

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