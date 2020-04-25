«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие

10 декабря 1920 года основали один из крупнейших университетов Европы – БНТУ, который в этом году празднует грандиозный юбилей – 100-летие. Об университете, с создания которого началось развитие технического образования в Синеокой, рассказываем в программе «Минск и минчане» .

Сергей Харитончик , ректор Белорусского национального технического университета : Война внесла в жизнь и работу университета. Наиболее бурным наше развитие было именно послевоенное развитие. Зарождались наши флагманы, активно формировалась отечественная промышленность. Это было непосредственно связано с развитием университета, потому что мы занимались подготовкой специалистов для этих флагманов.

Отдельный виток в истории университета пришелся на период независимой Беларуси. БНТУ укрепил свои позиции, став мощной образовательной структурой инженерного профиля. В этих стенах готовят специалистов, которые востребованы практически во всех технических отраслях: строительстве мостов, тоннелей, подземных переходов, метро- и тракторостроении.

Послевоенное время стало для университета самым тяжелым: большая часть города, в том числе и здание учебного заведения, были разрушены. Возрождали храм науки буквально с нуля. В это время стране были жизненно необходимы новые кадры, поэтому обучение пришлось начинать незамедлительно, в спартанских условиях.

Сергей Харитончик: Есть воспоминания одного из студентов, который учился в 1944 году. Он пишет, что: «Мы собирались в гараже, где протекала крыша, и приступаем к занятиям». Студенты сами приходили на разбор завалов, участвовали в строительстве. В университет приезжали представители различных технических кафедр всех ВУЗов СССР, возвращались те кадры, которые работали в университете до войны – так были сформированы все известные школы, которые в последующем сформировали мощь научно-технического университета.

Сергей Харитончик: Мы начали готовить специалистов, которые занимались созданием программных продуктов, компьютерными расчетами. Был создан приборостроительный факультет, который до сих пор обеспечивает кадрами все строительные предприятия.

В те годы начали создаваться промышленные гиганты – МАЗ и Тракторный завод, для которых университет и стал готовить стратегически необходимых специалистов. В 60-80-ые появляются факультеты, которые непосредственно участвуют в создании новых отраслей экономики: автотракторный, машиностроительный, механико-технологический.

Сергей Харитончик: Прежде всего, у всех фамилия на слуху лауреата Нобелевской премии Жореса Ивановича Алферова, который в 1947 году начал учиться в нашем университете. Известен всему миру очень хорошо Павел Лукьянович Малеев – выпускник машиностроительного факультета и герой Беларуси. Легендарный генеральный директор БелАЗ. Более 35 лет отработал заведующим кафедрой «Большегрузные автомобили» академик Михаил Степанович Высоцкий. Герой Беларуси, также легендарнейший автомобильный конструктор нашей страны.

За век существования БНТУ подготовил более 180 тысяч высококлассных специалистов. Среди выпускников – лауреаты государственных премий и знаменитые академики, которым в мире нет равных.

К празднованию памятной даты съедутся представители не только нашей страны, но и из зарубежья. В списках гостей и те ВУЗы, которые сформировались на базе столичного университета. В период праздничных мероприятий пройдут многочисленные выставки, в том числе и легендарной университетской газеты – «Советский инженер», в которой отражена вся вековая история.

Сергей Харитончик:

На 100-летие университета мы хотели бы приготовить ряд мероприятий для студентов, которые будут интересны прежде всего нашим студентам, чтобы молодежь познакомилась с очень богатой историей развития и нашего университета, и одновременно, можно считать, нашей Беларуси. Мы пригласим промышленные предприятия, поскольку их история – это часть нашей истории.

Декан автотракторного факультета Денис Васильевич поступил в тогда ещё Белорусскую политехническую академию в 1994 году. Отучившись, наш герой ушёл с головой в науку, но про любимый университет не забыл.