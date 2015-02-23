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Александр Лукашенко в День защитников Отечества возложил венок к монументу Победы в Минске

23 февраля 2015 10:26
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Новости Беларуси. День Защитников Отечества и Вооруженных сил отмечают 23 февраля в Беларуси. По традиции старт торжествам был дан на площади Победы. Президент возложил венок к монументу Победы. Участие в церемонии  приняли также высшие должностные лица страны, представители Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественных организаций, православной и католической церквей, иностранного дипкорпуса, ветераны. Они возложили к Вечному огню венки и красные гвоздики.

Память павших воинов почтили минутой молчания. После исполнения государственного гимна торжественным маршем по площади прошли сводная рота почетного караула и оркестр.

После окончания церемонии глава государства поприветствовал  присутствовавших на  мероприятии иностранных гостей. Среди них были представители дипломатического корпуса и военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Марат Жусупов, военный атташе Министерства обороны Республики Казахстан в Республике Беларусь:
Мы представляем разные государства, но, я думаю, все-таки, это наш единый праздник. Поэтому еще раз здоровья, счастья, самое главное — крепкой обороноспособности вашей стране.

Бен Рейненберг, заместитель атташе по вопросам обороны посольства королевства Нидерландов в Российской Федерации:
Белорусская армия производит очень профессиональное впечатление. Первый раз, когда я был здесь 23 февраля, никогда не забуду, потому что это интересная торжественная церемония. Сегодня мой день рождения.        

# общество # 23 февраля # Александр Лукашенко # Фотофакт # Марат Жусупов # Бен Рейненберг

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