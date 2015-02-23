Александр Лукашенко в День защитников Отечества возложил венок к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. День Защитников Отечества и Вооруженных сил отмечают 23 февраля в Беларуси. По традиции старт торжествам был дан на площади Победы. Президент возложил венок к монументу Победы. Участие в церемонии приняли также высшие должностные лица страны, представители Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественных организаций, православной и католической церквей, иностранного дипкорпуса, ветераны. Они возложили к Вечному огню венки и красные гвоздики.

Память павших воинов почтили минутой молчания. После исполнения государственного гимна торжественным маршем по площади прошли сводная рота почетного караула и оркестр.

После окончания церемонии глава государства поприветствовал присутствовавших на мероприятии иностранных гостей. Среди них были представители дипломатического корпуса и военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марат Жусупов, военный атташе Министерства обороны Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Мы представляем разные государства, но, я думаю, все-таки, это наш единый праздник. Поэтому еще раз здоровья, счастья, самое главное — крепкой обороноспособности вашей стране.

Бен Рейненберг, заместитель атташе по вопросам обороны посольства королевства Нидерландов в Российской Федерации:

Белорусская армия производит очень профессиональное впечатление. Первый раз, когда я был здесь 23 февраля, никогда не забуду, потому что это интересная торжественная церемония. Сегодня мой день рождения.