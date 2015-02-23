Сергей Костюченко, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РБ в программе «УТРО» на СТВ

Что оркестр представляет на сегодняшний день: какое это количество людей? Из чего состоит служба?

Сергей Костюченко, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь, полковник:

Вся служба состоит из множества оркестров Вооруженных Сил. В Республике Беларусь их 19. Помимо них есть ещё главный оркестр – образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь, заслуженный коллектив Республики Беларусь, который олицетворяет в себе некий организм, в котором проходит оптимизация, проверка, подготовка произведений для того, чтобы все остальные оркестры их потом могли исполнять.

В этом году оркестр отметить 55 лет. Если проследить эту историю: истоки оркестра и каких высот он достиг сейчас?

Сергей Костюченко, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь, полковник:

Истоки начинались с 1-го апреля 1959 года. Первый дирижёр оркестра – подполковник Щербаков. Далее – в 1992 году, когда образовались Вооруженные Силы Республики Беларусь, оркестр уже стал называться главным военным оркестром и на сегодняшний момент это название сформировалось в образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Что касается репертуара: это классика, военная тематика, либо вольная тема?

Сергей Костюченко, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь, полковник:

Для оркестра характерны различные направления. Мы стараемся играть разную музыку. Это и классика, и марш. Мы много занимаемся военно-патриотическим воспитанием, потому есть произведения и такой направленности. Но помимо этого оркестр играет и рок, и джаз.