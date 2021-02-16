Александр Лукашенко: в числе лучших брендов нашей страны и мотовелозавод, его нельзя потерять

Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко напомнил, что производство первой отечественной мото- и велопродукции началось в 1945 году и пережило распад Советского Союза. Наши велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск» знают во всем мире, но собирать и продавать их сегодня – совсем не то, что 75 лет назад. Экспорт слабый, да и сами белорусы неохотно покупают отечественные модели. Перед участниками совещания Президент поставил ряд принципиальных вопросов. Во-первых, определить стратегию развития предприятия. Во-вторых, доложить варианты выхода из долговой ямы. И, в-третьих, решить судьбу действующей производственной площадки. Участок в центре города должен приносить пользу и людям, и государству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я говорю о МАЗе, БелАЗе, МТЗ, «Гомсельмаше» и так далее, я говорю о том, что это лицо нашей страны, страны машиностроительной, это бренды, лучшие бренды нашей страны. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять. И на Всебелорусском народном собрании мы договорились, что лучше развивать те направления, где мы имеем какие-то компетенции. У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют, по-народному говоря, делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать. Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Потому что плохую продукцию не продашь: очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Ну, послушаем аргументы. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет.