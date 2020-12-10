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Как под Брестом проходят военные учения десантников?

10 декабря 2020 09:03
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Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности белорусской армии находится в активной фазе. Учебно-боевые задачи сейчас выполняют десантники на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как под Брестом проходят военные учения десантников?-1

В программе – тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи голубые береты отрабатывают в заданной тактической обстановке. Контрольные и учебные упражнения выполняют из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров.

Как под Брестом проходят военные учения десантников?-4

Александр Петров, командир десантно-штурмовой роты:
В подразделении организована огневая подготовка на следующих учебных местах: стрельба из стрелкового оружия, выполнение упражнений контрольных стрельб, выполнение упражнений учебных стрельб. Также развернуто учебное место приведение оружия к нормальному бою. И выполнение упражнений контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов и выполнение контрольных стрельб из вооружения БТР-70.

Как под Брестом проходят военные учения десантников?-7

Учения позволят оценить уровень подготовки батальона десантно-штурмовой бригады. Они носят комплексный характер и проводятся на едином оперативном фоне.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Петров # Фотофакт

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