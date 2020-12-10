Как под Брестом проходят военные учения десантников?

Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности белорусской армии находится в активной фазе. Учебно-боевые задачи сейчас выполняют десантники на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи голубые береты отрабатывают в заданной тактической обстановке. Контрольные и учебные упражнения выполняют из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров.

Александр Петров, командир десантно-штурмовой роты:

В подразделении организована огневая подготовка на следующих учебных местах: стрельба из стрелкового оружия, выполнение упражнений контрольных стрельб, выполнение упражнений учебных стрельб. Также развернуто учебное место – приведение оружия к нормальному бою. И выполнение упражнений контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов и выполнение контрольных стрельб из вооружения БТР-70.