Александр Лукашенко: учения НАТО в непосредственной близости у наших границ не воспринимаем как бряцание оружием

Новости Беларуси. Обстановка в Вооруженных Силах, а также меры реагирования на учения НАТО у белорусских границ. Александр Лукашенко 30 марта принял с докладом силовиков: госсекретаря Совета Безопасности, министра обороны и начальника главного разведывательного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Защитник Европы-2020» уже претерпел изменения из-за пандемии коронавируса: страны сокращают свое присутствие, не исключены и дальнейшие корректировки вплоть до отмены маневров. Впрочем, пока об этом в НАТО не объявляли, а значит, белорусские военнослужащие готовиться действовать согласно разработанным мерам реагирования. Екатерина Жилянина продолжит тему.

Крупнейшие за четверть века учения НАТО в 2020 году, похоже, так и не состоятся. Об отмене маневров в штабе Североатлантического альянса пока не заявили, однако средства и силы существенно сокращают. Виной тому пандемия коронавируса. И хотя иностранные войска у наших границ отошли от намеченных ранее планов, не реагировать на их присутствие Беларусь не может. Ситуацию силовые ведомства держат на контроле. Об этом 30 марта доложили Президенту госсекретарь Совбеза, министр обороны и глава разведывательного управления.

Александр Лукашенко предостерег от чрезмерных усилий, но поручил военным оставаться в полной готовности. Как бы ни разворачивалась ситуация дальше, силовики должны на нее адекватно отреагировать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каковы сейчас действия со стороны блока НАТО? Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы сегодня учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости у наших границ, так не воспринимаем еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. Уверен исходя из той информации, которой обладаю сегодня: мы справимся. Никакой чрезмерщины быть не должно, это в конце концов же и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно. Ну и надо как-то это сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии. А показухи быть не должно. Александр Лукашенко: «Я информирован о том, что армия живет, как и положено ей жить. Мы не переносим, не отменяем никаких мероприятий» По предварительному плану участие в учениях «Защитник Европы 2020» должны были принять порядка 40 тысяч военных из 17 стран. Причем самую масштабную переброску сил в Европу планировали из США.

Но в планы НАТО вмешался коронавирус. Американцы прекратили транспортное сообщение со Старым Светом, остановили и переброску военных сил. Нецелесообразным в нынешней ситуации проводить столь масштабное мероприятие посчитали и другие страны альянса. Виктор Хренин: интенсивность этих учений с 16 марта снижена Белорусская разведка все маневры у наших границ контролирует, анализирует и ситуацию в мире. В настоящее время в Европе проводятся три операции: «Передовое присутствие» в исполнении объединенных вооруженных сил НАТО, американская «Атлантическая решимость», и, наконец, миссия Североатлантического альянса по охране воздушного пространства.

И вот на фоне этих операций 22 апреля натовцы должны были начать активную фазу «Защитника Европы».

Павел Тихонов, начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Вместо переброшенных трех боевых бригадных групп реально сейчас сосредоточено в Германии и Польше шесть тысяч, одна боевая бригадная группа 18-го воздушно-десантного корпуса. Фактически, сейчас вносятся коррективы. Уже отменены четыре учения в связи с этой эпидемией. Полагаю, что коррективы еще будут вноситься по активному этапу данной операции.

Наша же армия тем временем проводит плановые мероприятия. На 10 полигонах сейчас находятся 7 500 человек. Военнослужащие готовы к решению любых задач. Министр обороны (Виктор Хренин на эту должность был назначен в конце января) ознакомился с положением дел, посетил несколько воинских частей. С дисциплиной и боевым духом все в порядке, так же как и с состоянием здоровья. Ни единого случая заражения коронавирусом среди армейцев не зафиксировано. Но при этом медики и санитарно-эпидемиологические службы в повышенной готовности.