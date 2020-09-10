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Детское «Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате

10 сентября 2020 06:53
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Новости Беларуси. Детское «Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса. Такое решение Европейским вещательным союзом было принято для обеспечения безопасности артистов и публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детское «Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате-1

Конкурс должен был состояться в ноябре в Польше, но теперь все песни прозвучат из студий в каждой стране-участнице. В 2020 году их 13, в том числе и Беларусь. В нашей стране еще не определились с представителем.

Детское «Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате-4

Напомним, на 2021 год уже перенесли взрослое «Евровидение». Что касается юных талантов, то престижный международный форум пройдет в форме стрима. В ближайшее время все компании-вещатели получат подробные инструкции, как подготовить видео своего артиста в новых условиях.

# общество # Фотофакт

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