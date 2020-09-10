Детское «Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате

Новости Беларуси. Детское «Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса. Такое решение Европейским вещательным союзом было принято для обеспечения безопасности артистов и публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс должен был состояться в ноябре в Польше, но теперь все песни прозвучат из студий в каждой стране-участнице. В 2020 году их 13, в том числе и Беларусь. В нашей стране еще не определились с представителем.