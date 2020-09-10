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В Беларуси госзаказ по зерну выполнили более чем на 95 %

10 сентября 2020 08:31
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Новости Беларуси. Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 95 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Другими словами, поставлено 777,8 тысяч тонн зерна.

В Беларуси госзаказ по зерну выполнили более чем на 95 %-1

К этому моменту зерновые и зернобобовые убраны с площади более 2 миллионов гектаров. Продолжается уборка гречихи и проса: скошена пока одна треть и чуть менее половины площадей, соответственно. Яровой рапс убран на половине площадей.

По стране намолочено почти 8 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность – 37 центнеров с гектара. Это на 6 пунктов больше, чем было годом ранее.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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