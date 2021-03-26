Как городская служба «Одно окно» помогает жителям Заводского района Минска?

Мы находимся в одном из старейших районов города Минска. 17 марта Заводской отметил свой 83-й юбилей. Несмотря на возраст, эти улицы с каждым годом не перестают расти. Свыше тысячи домов, шесть высших и 68 дошкольных учреждений образования – этот юго-восточный уголок столицы, действительно, как одна большая дружная семья, в которой проживает 234 тысячи человек.

Все эти люди приходят сюда, в местную службу «Одно окно», искать ответы на наболевшие вопросы.

Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района г. Минска:

Для чего создана служба «Одно окно»? Для того, чтобы человек сюда пришел и в одном месте по заявительному принципу подал тот комплект документов, который определен, и получил здесь же административное решение по своему вопросу. Например, в прошлом году таких заявлений у нас было 34 тысячи, а в этом году уже порядка 7,5 тысячи.

От рассвета до заката. Служба «Одно окно» открывает двери для своих гостей в восемь утра и работает до восьми вечера. Получить справочную информацию можно и по единому номеру 142. Ольга Шавейко, ведущий специалист службы «Одно окно» администрации Заводского района г. Минска:

Самыми востребованными вопросами на сегодня являются получение детского садика, потому что идет большая застройка в Заводском районе. Вторым таким вопросом можно отметить постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, перепланировка жилых помещений.

Небезразличие персонала к посетителям и компетентность специалистов делают свое дело. Результат налицо! Посетитель:

Нравится обслуживание. Сколько придешь – никогда нет очереди, сразу к специалисту, специалист вежливо объясняет, все доступно.

Службе «Одно окно» уже 15 лет, но прогресс не стоит на месте. Новые технологии – визитная карточка этой организации. Александр Крымский:

У нас электронная очередь в службе «Одно окно» – очень удобно. Человек пришел, нажал и взял номер талончика, электронный голос, когда освободится одна из кабинок, подскажет ему. Кроме того, в нашей службе круглосуточное видеонаблюдение с выводом на наш официальный сайт. Каждый может у себя дома с компьютера или с телефона зайти на сайт администрации и увидеть, что творится сегодня, сейчас в нашей службе.

А чтобы скоротать время, если оно необходимо для решения вопроса, гостям службы предлагают ознакомиться со свежей прессой, после прочтения газету можно забрать с собой в качестве подарка. Самым юным жителям столицы здесь тоже рады. Детская комната – настоящий рай для подрастающих минчан.

Александр Крымский:

Здесь есть мультики, мы стараемся тоже менять формат этих мультиков. Там они могут порисовать мелками, здесь мы стараемся выложить альбомы для рисования, много карандашей. Это художник разрисовывал вручную.