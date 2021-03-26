Как городская служба «Одно окно» помогает жителям Заводского района Минска?
Мы находимся в одном из старейших районов города Минска. 17 марта Заводской отметил свой 83-й юбилей. Несмотря на возраст, эти улицы с каждым годом не перестают расти. Свыше тысячи домов, шесть высших и 68 дошкольных учреждений образования – этот юго-восточный уголок столицы, действительно, как одна большая дружная семья, в которой проживает 234 тысячи человек.
Все эти люди приходят сюда, в местную службу «Одно окно», искать ответы на наболевшие вопросы.
Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района г. Минска:
Для чего создана служба «Одно окно»? Для того, чтобы человек сюда пришел и в одном месте по заявительному принципу подал тот комплект документов, который определен, и получил здесь же административное решение по своему вопросу. Например, в прошлом году таких заявлений у нас было 34 тысячи, а в этом году уже порядка 7,5 тысячи.
От рассвета до заката. Служба «Одно окно» открывает двери для своих гостей в восемь утра и работает до восьми вечера. Получить справочную информацию можно и по единому номеру 142.
Ольга Шавейко, ведущий специалист службы «Одно окно» администрации Заводского района г. Минска:
Самыми востребованными вопросами на сегодня являются получение детского садика, потому что идет большая застройка в Заводском районе. Вторым таким вопросом можно отметить постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, перепланировка жилых помещений.
Небезразличие персонала к посетителям и компетентность специалистов делают свое дело. Результат налицо!
Посетитель:
Нравится обслуживание. Сколько придешь – никогда нет очереди, сразу к специалисту, специалист вежливо объясняет, все доступно.
Службе «Одно окно» уже 15 лет, но прогресс не стоит на месте. Новые технологии – визитная карточка этой организации.
Александр Крымский:
У нас электронная очередь в службе «Одно окно» – очень удобно. Человек пришел, нажал и взял номер талончика, электронный голос, когда освободится одна из кабинок, подскажет ему. Кроме того, в нашей службе круглосуточное видеонаблюдение с выводом на наш официальный сайт. Каждый может у себя дома с компьютера или с телефона зайти на сайт администрации и увидеть, что творится сегодня, сейчас в нашей службе.
А чтобы скоротать время, если оно необходимо для решения вопроса, гостям службы предлагают ознакомиться со свежей прессой, после прочтения газету можно забрать с собой в качестве подарка. Самым юным жителям столицы здесь тоже рады. Детская комната – настоящий рай для подрастающих минчан.
Александр Крымский:
Здесь есть мультики, мы стараемся тоже менять формат этих мультиков. Там они могут порисовать мелками, здесь мы стараемся выложить альбомы для рисования, много карандашей. Это художник разрисовывал вручную.
Проделанный сотрудниками администрации Заводского района путь не остался незамеченным. В 2020 году их служба «Одно окно» была награждена почетной грамотой, а значит по праву заслужила титул лучшей в Минске.