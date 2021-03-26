Александр Лукашенко: дело чести Минздрава и НАН в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину от COVID-19

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает, что получение собственной, отечественной вакцины от COVID-19 является делом чести руководства Минздрава и Национальной академии наук. При этом такая вакцина должна быть самой лучшей. Об этом глава государства заявил 26 марта на встрече с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отечественная вакцина – дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую – потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем.