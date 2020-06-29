Президент Беларуси: система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сферой услуг

Новости Беларуси. Система образования является важнейшей стратегической отраслью, а не сферой услуг.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 29 июня на встрече с педагогическим активом страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Прежде всего, вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества.

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, не часто, но подобные встречи Президента с педагогическим активом проходят достаточно регулярно.

Александр Лукашенко:

Есть объективная необходимость поговорить не только о достижениях и перспективах развития сферы образования, но и обсудить вопросы на злобу дня.

Он отметил, что в последнее время, особенно в интернете, появилось много так называемых мнениеформирующих личностей.

Александр Лукашенко:

Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнениеформирующими людьми. Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа. Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны.