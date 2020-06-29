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Президент Беларуси: система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сферой услуг

29 июня 2020 09:42
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Новости Беларуси. Система образования является важнейшей стратегической отраслью, а не сферой услуг.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 29 июня на встрече с педагогическим активом страны.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Прежде всего, вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества.  

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, не часто, но подобные встречи Президента с педагогическим активом проходят достаточно регулярно.  

Александр Лукашенко:
Есть объективная необходимость поговорить не только о достижениях и перспективах развития сферы образования, но и обсудить вопросы на злобу дня.  

Он отметил, что в последнее время, особенно в интернете, появилось много так называемых мнениеформирующих личностей.   

Александр Лукашенко:
Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнениеформирующими людьми. Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа. Нам надо идти вперед и думать о развитии нашей страны.  

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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