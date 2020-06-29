«Решил для себя попробовать что-то новое в жизни». Каким специальностям можно обучиться на курсах от службы занятости

Совсем недавно Леонид потерял работу. Заложником обстоятельств мужчина стал из-за коронавируса. C делом всей жизни пришлось попрощаться и начать осваивать новую профессию.

Леонид Федотенко, слушатель группы 61Т МГПЛ №3 машиностроения:

До этого работал поваром, обратился в центр занятости, где мне предложили отучиться на профессию водитель троллейбуса. Учиться, конечно, нравится. Немного сложновато, предстоит вспомнить школу, хочу закончить и попробовать себя в этой профессии.

Помочь найти свое призвание служба занятости готова каждому безработному. Обучение – полностью бесплатное, учащимся выплачивается стипендия и чаще всего гарантируется последующее трудоустройство. Наталья Ващило, начальник отдела обучения граждан управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для этого им нужно прийти в отдел обслуживания граждан и зарегистрироваться в качестве безработных, дальше они получат профессиональную консультацию, в ходе которой специалист им поможет определиться с выбором профессии в соответствии с имеющимся образованием, потребностью рынка труда, состоянием здоровья и другими факторами.

В этом году обучение проходит по 29 специальностям. Самые востребованные – водитель троллейбуса, продавец, контролер, кассир, автослесарь. Наталья Ващило:

Безработными могут быть зарегистрированы граждане трудоспособного возраста, с 16 лет и до наступления пенсионного возраста. Мы направляем на обучение тех, у кого нет никакой профессии, специальности, также мы направляем в тех случаях, если у человека профессия есть, но она на сегодняшний день не востребована, отсутствуют вакансии. Также бывают случаи, когда у человека возникают медицинские противопоказания к имеющейся профессии, тогда тоже нужно сменить род занятий, чтобы найти себе какую-то работу.

Занять достойное место на рынке труда Андрей стремится давно. Пробовал себя в разных сферах: собирал мебель, был токарем-фрезеровщиком и даже наладчиком. Но реализоваться так нигде и не получилось. Шанс на новое будущее подарили курсы от службы занятости. Сейчас мужчина осваивает другую профессию – водитель троллейбуса. Андрей Зенкевич, слушатель группы 61Т МГПЛ №3 машиностроения:

Решил для себя попробовать что-то новое в жизни и пошел на курсы. Профессия хорошая, хорошо оплачивается.

Павел Граков, преподаватель механического и пневматического оборудования троллейбуса МГПЛ №3 машиностроения:

Обучаем водителей троллейбуса. Курсы у нас проходят 4 месяца, из них у нас почти три месяца теоретическое обучение и потом пять недель – вождение. После этого они сдают в ГАИ и идут работать в парк. Занятия проходят ежедневно, пять дней в неделю по восемь уроков. Группа у нас от 12 до 15 человек.