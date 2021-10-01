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От экологии до помощи пожилым. В Витебске появится волонтёрский центр – чем будут заниматься добровольцы?

01 октября 2021 07:11
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Новости Беларуси. Первый городской волонтерский центр появится в Витебске. Пока идет прием заявок от потенциальных добровольцев, которые хотят оказывать бескорыстную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что это будет площадка, которая объединит людей по разным направлениям деятельности – от экологической и спортивной до помощи пожилым людям.

От экологии до помощи пожилым. В Витебске появится волонтёрский центр – чем будут заниматься добровольцы?-1

Волонтерство в последнее время становится довольно популярным. К примеру, в Витебске десятки добровольцев помогают гостям и туристам во время Международного фестиваля искусств «Славянский базар».

От экологии до помощи пожилым. В Витебске появится волонтёрский центр – чем будут заниматься добровольцы?-4

Татьяна Красакова, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ:
Волонтерский центр будет представлять из себя пул тренеров профессиональных и набор волонтеров по клубам различного направления волонтерства, где будут проводиться с ними семинары-практикумы, какие-то тренинги, чтобы это переросло в профессиональное волонтерство в нашем городе.

От экологии до помощи пожилым. В Витебске появится волонтёрский центр – чем будут заниматься добровольцы?-7

Уже в Витебский городской комитет БРСМ поступило более 40 заявок. Ожидается, что цифра желающих увеличится до полторы сотни.

# Социальная помощь # общество # Татьяна Красакова # Фотофакт

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