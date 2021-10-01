От экологии до помощи пожилым. В Витебске появится волонтёрский центр – чем будут заниматься добровольцы?

Новости Беларуси. Первый городской волонтерский центр появится в Витебске. Пока идет прием заявок от потенциальных добровольцев, которые хотят оказывать бескорыстную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что это будет площадка, которая объединит людей по разным направлениям деятельности – от экологической и спортивной до помощи пожилым людям.