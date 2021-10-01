Нотариусы 1 октября проведут бесплатные консультации

В благотворительной акции примут участие, в частности, специалисты Гродненского нотариального округа. Они бесплатно проконсультируют пожилых граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Также можно обратиться за помощью к работникам Минского областного нотариального округа. С вопросами оформления наследственных прав, составления завещаний, договоров купли-продажи помогут нотариусы Брестского региона.

Консультацию специалиста также можно будет получить по телефону или с помощью мессенджеров. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.