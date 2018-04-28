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«Люди большего заслужили от государства». Президент поручил за год благоустроить Петриков

28 апреля 2018 11:44
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Новости Беларуси. Жители Беларуси способны сделать свою страну действительно цветущим краем. Для этого нужно приложить усилия и поддерживать исполнительскую дисциплину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди большего заслужили от государства». Президент поручил за год благоустроить Петриков-1

Об этом 28 апреля заявил Александр Лукашенко. Второй день рабочей поездки Президента в Гомельскую область начался с совещания с руководством Житковичского райисполкома и руководителями предприятий региона. Глава государства поручил за год благоустроить и навести порядок в Петрикове. Особое внимание – строительству здесь горно-обогатительного комбината. В целом, южные регионы гомельского Полесья не должны быть обделены вниманием со стороны государства.

«Люди большего заслужили от государства». Президент поручил за год благоустроить Петриков-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я считаю, что здесь – настоящие белорусы, характер белорусский. Немало сделали с тех пор. Я вчера вспоминал первый свой приезд много лет назад, когда люди у меня просто просили хлеба. Мне пришлось с армии отдать хлебопекарни сюда поставить, чтобы накормить людей хлебом. Многие в этом зале сидят и таких времен не помнят, но я это помню.

«Люди большего заслужили от государства». Президент поручил за год благоустроить Петриков-7

Поэтому мы всегда уделяли внимание этому краю для того, чтобы полещуки наконец-то сняли лапти и вышли из болот. Как когда-то в советские времена бывало. Я считаю, что здесь живущие люди большего заслужили от государства. Но это не значит, что не будет жесткого спроса за результаты труда. Если многое дано, была поддержка, то извольте и давать результат.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Лукашенко # Фотофакт

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