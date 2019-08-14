Элита животноводства: клуб «Мастера высоких надоев и привесов» создали в Гомельской области

Новости Беларуси. В Гомельской области 150 профессиональных доярок и телятниц создали «Мастера высоких надоев и привесов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элита животноводства – кадровый костяк стратегической для страны отрасли, которая обеспечила Беларуси 6 % в общемировом производстве молока. Для того, чтобы стать членом элитного клуба, необходимо получить надои свыше 8 тонн на корову в год или привесы молодняка не менее 800 граммов в сутки.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

Сегодняшнее мероприятие подтверждает, что забота человека – это самое главное. Понятно, технологии решают все. И вот мы рассматриваем вопрос провести еще одно серьезное мероприятие с нашими техниками-семенаторами. Собрать их всех со всей области и подвести итоги, поблагодарить их за труд. Потому что они определяют сегодня основу животноводства, куют нашу безопасность в молочном скотоводстве.

К слову, идея создания клуба зародилась в Мозыре. На протяжении десяти лет это была районная практика. Теперь клуб официально получил статус регионального.