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Эксперты прогнозируют волну банкротств в Австрии в 2023 году

12 декабря 2022 06:46
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Антироссийские санкций в первую очередь ударили по ЕС. Страны Европейского союза были обмануты. Такое заявление сделал бывший вице-канцлер Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты прогнозируют волну банкротств в Австрии в 2023 году-1

По мнению политика, своим решением ЕС причинил вред только себе. Так, на фоне санкций жители Австрии столкнулись с ростом цен на электричество, газ и продукты питания. По словам бывшего вице-канцлера, все больше людей стали задаваться вопросом: смогут ли они обеспечивать себя в будущем. Политик назвал текущую ситуацию очень опасной. При этом, по мнению экспертов, это еще не предел.

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# Экономический кризис # общество # Хайнц-Кристиан Штрахе # Новости Австрии # Фотофакт

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