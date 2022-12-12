Эксперты прогнозируют волну банкротств в Австрии в 2023 году

Антироссийские санкций в первую очередь ударили по ЕС. Страны Европейского союза были обмануты. Такое заявление сделал бывший вице-канцлер Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению политика, своим решением ЕС причинил вред только себе. Так, на фоне санкций жители Австрии столкнулись с ростом цен на электричество, газ и продукты питания. По словам бывшего вице-канцлера, все больше людей стали задаваться вопросом: смогут ли они обеспечивать себя в будущем. Политик назвал текущую ситуацию очень опасной. При этом, по мнению экспертов, это еще не предел.