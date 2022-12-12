Прямой эфир

Ключи от нового жилья получили семьи военнослужащих из Лельчиц

12 декабря 2022 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обеспечение жильем людей, стоящих на защите страны, – приоритетный вопрос для государства. Недавно Президент Беларуси озвучил предложение о передаче военнослужащим арендного жилья в собственность после 25 лет службы. И вот молодым специалистам и семьям из Лельчиц вручили долгожданные ключи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключи от нового жилья получили семьи военнослужащих из Лельчиц-1

Пятиэтажный дом на 40 квартир в городском поселке вырос буквально за 10 месяцев. И, кстати, это первое жилое здание в районе, оборудованное пассажирским лифтом и пандусами. После торжественной церемонии гостей пригласили на новоселье, чтобы они оценили условия проживания молодых семей.

Ключи от нового жилья получили семьи военнослужащих из Лельчиц-4

Николай Ашарчук, милиционер Лельчицкого районного отдела внутренних дел:
Неожиданно, во-первых. Ждали 3 месяца, как стали на учет, неожиданно позвонили, неожиданный подарок нам к Новому году. Мы очень рады. Неожиданно, что так быстро получим. Все-таки спасибо государству, что помогает сотрудникам органов внутренних дел.

Ключи от нового жилья получили семьи военнослужащих из Лельчиц-7

Сейчас в очереди на жилье 33 тысячи военнослужащих. Если люди в погонах решаются на покупку собственного жилья, государство помогает либо льготным кредитом, либо субсидией на погашение части процентов коммерческого займа.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Милиция Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты прогнозируют волну банкротств в Австрии в 2023 году
12 декабря 2022 06:46

Эксперты прогнозируют волну банкротств в Австрии в 2023 году

В БГУ стартует неделя Индии. Мероприятие посетит посол
12 декабря 2022 06:40

В БГУ стартует неделя Индии. Мероприятие посетит посол

«Неделя» за 11.12.2022
11 декабря 2022 21:05

«Неделя» за 11.12.2022