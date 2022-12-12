В БГУ стартует неделя Индии. Мероприятие посетит посол

Новости Беларуси. Кинопоказы и выставка студентов-дизайнеров: неделя Индии стартует в БГУ. Тематические мероприятия начнутся с визита Чрезвычайного и Полномочного Посла этой страны в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа планируется насыщенная: к примеру, день индийского кино. Кстати, перевод картин на русский язык сделали сами студенты. Показы индийских фильмов запланированы на всех факультетах вуза в течение недели. Также в здании ректората БГУ откроется выставка картин студентов-дизайнеров университета. И, конечно, никуда без традиционных угощений.