«Представились сотрудниками медицины, которые на учёт берут тех, кто нуждается в вакцинации». Как не попасть на удочку мошенников

Василий Шупляк, начальник отдела по раскрытию разбоев, грабежей и иных тяжких преступлений против собственности ГУУР КМ МВД Республики Беларусь: Новые схемы, новые способы, они постоянно прогрессируют, постоянно что-то мошенники выдумывают новое. И вот свежие буквально примеры в этом месяце: была совершена в одном из областных городов кража, где две женщины зашли к потерпевшей уже преклонного возраста, представились сотрудниками медицины, которые на учет берут тех, кто нуждается в вакцинации. Женщина, естественно, поверила, впустила гостей в дом и пока одна на кухне заполняла некоторые документы, которые с собой принесла, вторая отлучилась и, пользуясь тем, что хозяйка отвлечена, совершила кражу денег.

Появление коронавируса затронуло все области нашей жизни и, к сожалению, непростой ситуацией поспешили воспользоваться нечистые на руку люди. Освященные маски, амулеты, заговоры, прививки от коронавируса. Как не попасть на удочку мошенников?

Мы знаем, что есть такие примеры совершения преступлений по телефонам. Когда пожилым, опять же, людям звонят под предлогом даже будущего празднования 75-летия Великой Победы, представляются социальными работниками, но в связи с тем, что эпидемия, просят реквизиты карточки, а мы вам перечислим премию, награду, помощь именно к этому дню. Завладевают реквизитами банковских карточек, с которых потом, впоследствии снимают денежные средства.

Кто обычно попадается на такие провокации?

Василий Шупляк:

В большинстве своем, если мы говорим о мошенничествах с непосредственным контактом с преступником, то это, конечно, подвержены больше пожилые люди, ввиду, наверное, толерантности и своего темперамента. Представляются соцработниками, продавцами товаров, электриками, которые желают вам поставить газоанализатор либо же пожарный извещатель. Говорят, что это обязательно, человек опять попадает на эту удочку и за огромные деньги ставит этот прибор, в принципе, который стоит гораздо дешевле, если его официально ставить.

Что должен делать человек, кроме того, чтобы не открывать дверь?

Василий Шупляк:

Если вам представились соцработником либо работником ЖЭСа, необходимо проверить документы – это первый момент. У такого сотрудника всегда при себе будет документ, удостоверение, а чтобы убедиться на 100%, можно перезвонить в эту организацию и спросить, работает ли у вас такой сотрудник и где он сейчас находится. Поверьте, на сегодняшний день никто вам домой ничего за бесплатно не принесет, и просто не вступать в диалог с этими людьми, потому что это, как правило, мошенники. Возможно, даже разведка, потому что были случаи, когда вот так под видом продавца добывали информацию, в плане проживает один человек, проживают двое и по достатку могли предлагать те или иные вещи. Если человек покупает за определенную сумму, значит они понимают, что есть какой-то достаток, да и все мы знаем, что люди преклонного возраста имеют такую вещь, как накопительство и где-то дома, как правило, хранят деньги.