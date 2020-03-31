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«Представились сотрудниками медицины, которые на учёт берут тех, кто нуждается в вакцинации». Как не попасть на удочку мошенников

31 марта 2020 10:17
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Появление коронавируса затронуло все области нашей жизни и, к сожалению, непростой ситуацией поспешили воспользоваться нечистые на руку люди. Освященные маски, амулеты, заговоры, прививки от коронавируса. Как не попасть на удочку мошенников?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела по раскрытию разбоев, грабежей и иных тяжких преступлений против собственности ГУУР КМ МВД Республики Беларусь – Василий Шупляк.

Есть ли уже какие-то прецеденты, какие-то случаи, как мошенники обманывают доверчивых граждан?

Василий Шупляк, начальник отдела по раскрытию разбоев, грабежей и иных тяжких преступлений против собственности ГУУР КМ МВД Республики Беларусь:
Новые схемы, новые способы, они постоянно прогрессируют, постоянно что-то мошенники выдумывают новое. И вот свежие буквально примеры в этом месяце: была совершена в одном из областных городов кража, где две женщины зашли к потерпевшей уже преклонного возраста, представились сотрудниками медицины, которые на учет берут тех, кто нуждается в вакцинации. Женщина, естественно, поверила, впустила гостей в дом и пока одна на кухне заполняла некоторые документы, которые с собой принесла, вторая отлучилась и, пользуясь тем, что хозяйка отвлечена, совершила кражу денег.

«Представились сотрудниками медицины, которые на учёт берут тех, кто нуждается в вакцинации». Как не попасть на удочку мошенников -1

Мы знаем, что есть такие примеры совершения преступлений по телефонам. Когда пожилым, опять же, людям звонят под предлогом даже будущего празднования 75-летия Великой Победы, представляются социальными работниками, но в связи с тем, что эпидемия, просят реквизиты карточки, а мы вам перечислим премию, награду, помощь именно к этому дню. Завладевают реквизитами банковских карточек, с которых потом, впоследствии снимают денежные средства.

Кто обычно попадается на такие провокации?

Василий Шупляк:
В большинстве своем, если мы говорим о мошенничествах с непосредственным контактом с преступником, то это, конечно, подвержены больше пожилые люди, ввиду, наверное, толерантности и своего темперамента. Представляются соцработниками, продавцами товаров, электриками, которые желают вам поставить газоанализатор либо же пожарный извещатель. Говорят, что это обязательно, человек опять попадает на эту удочку и за огромные деньги ставит этот прибор, в принципе, который стоит гораздо дешевле, если его официально ставить.

Что должен делать человек, кроме того, чтобы не открывать дверь?

Василий Шупляк:
Если вам представились соцработником либо работником ЖЭСа, необходимо проверить документы – это первый момент. У такого сотрудника всегда при себе будет документ, удостоверение, а чтобы убедиться на 100%, можно перезвонить в эту организацию и спросить, работает ли у вас такой сотрудник и где он сейчас находится. Поверьте, на сегодняшний день никто вам домой ничего за бесплатно не принесет, и просто не вступать в диалог с этими людьми, потому что это, как правило, мошенники. Возможно, даже разведка, потому что были случаи, когда вот так под видом продавца добывали информацию, в плане проживает один человек, проживают двое и по достатку могли предлагать те или иные вещи. Если человек покупает за определенную сумму, значит они понимают, что есть какой-то достаток, да и все мы знаем, что люди преклонного возраста имеют такую вещь, как накопительство и где-то дома, как правило, хранят деньги.

# Мошенничество # общество # Василий Шупляк # Фотофакт

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