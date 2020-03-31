«Белавиа» временно прекращает полёты в Москву, ряд городов Украины и Казахстана

Новости Беларуси. «Белавиа» сообщила о временном прекращении полетов в Москву, ряд городов Украины и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?

В связи с приостановкой международного авиасообщения в некоторых странах из-за ситуации с коронавирусом рейсы не будут выполняться в московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» до 30 апреля. В пункты Казахстана – до 14 апреля, Украины – до 24 апреля. Вернуть деньги или изменить дату вылета можно до 31 декабря.