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«Белавиа» временно прекращает полёты в Москву, ряд городов Украины и Казахстана

31 марта 2020 10:12
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Новости Беларуси. «Белавиа» сообщила о временном прекращении полетов в Москву, ряд городов Украины и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В связи с приостановкой международного авиасообщения в некоторых странах из-за ситуации с коронавирусом рейсы не будут выполняться в московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» до 30 апреля. В пункты Казахстана – до 14 апреля, Украины – до 24 апреля. Вернуть деньги или изменить дату вылета можно до 31 декабря.

«Белавиа» временно прекращает полёты в Москву, ряд городов Украины и Казахстана-1

«Белавиа» временно прекращает полёты в Москву, ряд городов Украины и Казахстана-3

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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