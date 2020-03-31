С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

Здесь представят в два раза больше тропических и субтропических растений – около 1,5 тысячи. Среди наиболее эффектных – амазонская кувшинка.

Новости Беларуси. Макет новой оранжереи в Ботаническом саду презентовали накануне съемочной группе СТВ. Площадка будет внушительная – 5,5 тысяч метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие потолки, отдельные климатические зоны и современные системы полива позволят растениям лучше развиваться. Станет комфортнее и времяпровождение. На крыше оранжереи каждый желающий сможет скоротать время за чашечкой кофе в летнем кафе на 40 персон. Свое авто предложат оставить на подземном паркинге, где можно будет зарядить электромобили.

Новая оранжерея также впечатлит уникальным дизайном и неординарным светодиодным освещением. Площадка станет местом притяжения больше чем для тысячи человек за день. Здесь будут проводить симпозиумы с участием ученых из разных стран мира, экологические мастер-классы, интерактивные выставки.