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С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду

31 марта 2020 09:22
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Новости Беларуси. Макет новой оранжереи в Ботаническом саду презентовали накануне съемочной группе СТВ. Площадка будет внушительная – 5,5 тысяч метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представят в два раза больше тропических и субтропических растений – около 1,5 тысячи. Среди наиболее эффектных – амазонская кувшинка.

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду-1

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду-3

Высокие потолки, отдельные климатические зоны и современные системы полива позволят растениям лучше развиваться. Станет комфортнее и времяпровождение. На крыше оранжереи каждый желающий сможет скоротать время за чашечкой кофе в летнем кафе на 40 персон. Свое авто предложат оставить на подземном паркинге, где можно будет зарядить электромобили.

Новая оранжерея также впечатлит уникальным дизайном и неординарным светодиодным освещением. Площадка станет местом притяжения больше чем для тысячи человек за день. Здесь будут проводить симпозиумы с участием ученых из разных стран мира, экологические мастер-классы, интерактивные выставки.

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду-6

Людмила Гончарова, заместитель директора Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Данным проектом мы вступаем в сообщество, шаг навстречу делаем тем работам, которые ведутся во всем мире ботаническими садами. Привлекать к вопросам сохранения биологического разнообразия посредством этого объекта мы хотим не только ученых, молодежь, которая стремится попасть в науку или присоединиться к вопросам сохранения разнообразия, но также и население страны независимо от рода занятий.

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду-9

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду-11

К строительству новой оранжереи приступят осенью. Открытие запланировано на 2024 год. А вот к запуску новой станции метро один из ее выходов со стороны улицы Сурганова будет вести прямо к этой оранжерее.

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду-14

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду-16

С климатическими зонами, уникальным дизайном и летним кафе. Какой будет новая оранжерея в Ботаническом саду-18

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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