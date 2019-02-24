В Молдове проходят парламентские выборы

Новости Молдовы. Граждане Молдовы 24 февраля выбирают новый парламент. Впервые – по смешанной избирательной системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что часть депутатов выберут по партийным спискам, другую – по одномандатным округам. Итоги парламентских выборов определят не только внешнеполитическое направление развития Молдовы на ближайшие четыре года, но и ситуацию в целом – безопасность в регионе, социальную активность жителей страны.

Всего в парламент будет избран 101 депутат.