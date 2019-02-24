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В Молдове проходят парламентские выборы

24 февраля 2019 12:41
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Новости Молдовы. Граждане Молдовы 24 февраля выбирают новый парламент. Впервые – по смешанной избирательной системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове проходят парламентские выборы -1

Это значит, что часть депутатов выберут по партийным спискам, другую – по одномандатным округам. Итоги парламентских выборов определят не только внешнеполитическое направление развития Молдовы на ближайшие четыре года, но и ситуацию в целом – безопасность в регионе, социальную активность жителей страны.

В Молдове проходят парламентские выборы -4

Всего в парламент будет избран 101 депутат.

В Молдове проходят парламентские выборы -7

По данным ЦИК, участие принимают 15 политических партий. В общей сложности, за мандаты народных избранников борются около тысячи человек. Порог явки избирателей теперь отсутствует, так что выборы в любом случае признают состоявшимися.

В Молдове проходят парламентские выборы -10

В Молдове проходят парламентские выборы -12

# Международная политика # общество # Фотофакт

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