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Александру Лукашенко во время визита в Военную академию подарили «пробивной» пистолет

24 февраля 2019 16:45
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Новости Беларуси. Интересный и символичный «пробивной» подарок сделали Президенту во время визита в Военную академию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александру Лукашенко во время визита в Военную академию подарили «пробивной» пистолет-1

Пистолет самозарядный малогабаритный, коротко – ПСМ. Его длина всего 18 сантиметров, но этот «малыш» даст фору любому крупногабаритному девайсу. Выстрел может пробить и шлем, и бронежилет. Поэтому компактный ПСМ часто называют «пробивным» пистолетом.

Александру Лукашенко во время визита в Военную академию подарили «пробивной» пистолет-4

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Мы действительно равняемся на вас и перенимаем многие ваши качества. Мы всегда рядом с вами, а вы как главнокомандующий должны быть вооружены боевым оружием главнокомандующего. Позвольте вам его преподнести.

Александру Лукашенко во время визита в Военную академию подарили «пробивной» пистолет-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо! Буду защищать. Не защищаться, а защищать. Как и вы.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Равков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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