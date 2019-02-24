Александру Лукашенко во время визита в Военную академию подарили «пробивной» пистолет

Новости Беларуси. Интересный и символичный «пробивной» подарок сделали Президенту во время визита в Военную академию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пистолет самозарядный малогабаритный, коротко – ПСМ. Его длина всего 18 сантиметров, но этот «малыш» даст фору любому крупногабаритному девайсу. Выстрел может пробить и шлем, и бронежилет. Поэтому компактный ПСМ часто называют «пробивным» пистолетом.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Мы действительно равняемся на вас и перенимаем многие ваши качества. Мы всегда рядом с вами, а вы как главнокомандующий должны быть вооружены боевым оружием главнокомандующего. Позвольте вам его преподнести.