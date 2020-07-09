Александр Лукашенко проводит встречу с представителями крупнейших СМИ

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 9 июля проведет встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие пройдет во Дворце Независимости. Ранее подобные встречи с активами прошли в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в столице с педагогическим активом страны.