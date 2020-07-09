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Александр Лукашенко проводит встречу с представителями крупнейших СМИ

09 июля 2020 07:35
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 9 июля проведет встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проводит встречу с представителями крупнейших СМИ-1

Мероприятие пройдет во Дворце Независимости. Ранее подобные встречи с активами прошли в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в столице с педагогическим активом страны. 

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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