Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»

Новости Беларуси. Народная дипломатия на новом уровне. Взаимные усилия для развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсудили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне юго-восточный регион посетили представители ассоциации дружбы двух стран.

Партнёрские отношения между Беларусью и Швейцарией планируется наладить в самых разных сферах: от культуры и спорта, до образования и медицины. Последней уделили особое внимание: в Гомельской области диалог шёл о возрождении и развитии территорий, пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС. Определённый совместный опыт в устранении последствий у сторон уже есть: например, швейцарцы принимали у себя детей из пострадавших регионов Беларуси в первые годы после аварии. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено.

Маргарет Кинер Неллен, председатель Ассоциации дружбы «Швейцария – Беларусь»:

Это первый тематический выезд ассоциации. Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси, познакомиться с наработками Беларуси в этой непростой сфере. Как страна преодолевала последствия чернобыльской катастрофы. Посмотреть, где мы, швейцарцы, можем быть ещё полезны Беларуси. Но будут и другие проекты, где мы будем работать как партнёры на равных.