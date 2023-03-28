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Александр Лукашенко проведёт встречу с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве

28 марта 2023 07:34
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 28 марта, почетный гость. Встреча Александра Лукашенко с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве начнется с минуты на минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведёт встречу с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве-1

Вероятно, этот визит гостю запомнится надолго. Снежные виды для наших африканских партнеров – настоящая экзотика. В повестке встречи немало тем.

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# Беларусь-Зимбабве # общество # Александр Лукашенко # Фредерик Шава # Фотофакт

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