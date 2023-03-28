Александр Лукашенко проведёт встречу с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 28 марта, почетный гость. Встреча Александра Лукашенко с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве начнется с минуты на минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 28 марта, почетный гость. Встреча Александра Лукашенко с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве начнется с минуты на минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятно, этот визит гостю запомнится надолго. Снежные виды для наших африканских партнеров – настоящая экзотика. В повестке встречи немало тем.
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