В Беларусь вернулась зима. Ожидаются усиление снегопада и сильный порывистый ветер

Новости Беларуси. «Хавьера» не будет, но март разбушевался. Утро 28 марта в Минске началось со снегопада. И город продолжает заметать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас Беларусь под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов. Именно они, смещаясь с северо-запада на восток, и обусловили сложные погодные условия. По информации Белгидромета, пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега, мокрого снега и дождя, во многих районах осадки будут сильными.
Кроме того, ситуацию усугубит сильный порывистый ветер, местами ожидается метель. Видимость на дорогах может ухудшаться всего до километра, водителям стоит быть крайне осторожными, а по возможности и воздержаться от поездок по городу на личном автомобиле. При острой необходимости – выезжать на зимней резине, не забывать пристегнуться и убедиться, что пассажиры тоже используют ремни безопасности.
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