В Беларусь вернулась зима. Ожидаются усиление снегопада и сильный порывистый ветер

Новости Беларуси. «Хавьера» не будет, но март разбушевался. Утро 28 марта в Минске началось со снегопада. И город продолжает заметать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Беларусь под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов. Именно они, смещаясь с северо-запада на восток, и обусловили сложные погодные условия. По информации Белгидромета, пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега, мокрого снега и дождя, во многих районах осадки будут сильными.