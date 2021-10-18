Сделают удобный вход в воду и подсветку. В Логойске ремонтируют купель возле криницы

Новости Беларуси. В Логойске возле криницы начали ремонт купели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она считается женской, и ей более 10 лет. Одновременно специалисты ведут работы как снаружи, так и внутри.

После ремонта здесь в два раза увеличится объем чаши для купания. Ее планируют обшить современными материалами, что значительно увеличит срок эксплуатации. Также сделают удобный вход в воду и подсветку. Как снаружи, так и внутри отремонтруют ветхие деревянные элементы. Заново выстроят и водную систему. Открыть обновленную купель планируют к Крещению.

Дмитрий Щуревич, инженер Логойского лесхоза:

На данный момент мы производим внутри отделку, то есть подшиваем крышу, покрываем антисептиком и декоративными покрытиями. В дальнейшем будем приступать к работе по изготовлению непосредственно самой чаши. Применяем современные материалы – пропитки, антисептики, которые позволят эксплуатировать данную купель еще как минимум 10-15 лет.