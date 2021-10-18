Когда введут в строй новое здание 9-й детской поликлиники и какие новшества ждут посетителей?

Новости Беларуси. Новое здание 9-й детской поликлиники введут в строй в начале 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно расположится на улице Долгобродской рядом со станцией метро «Тракторный завод». Учреждение здравоохранения возведено на том же месте, где первоначально и находилось.

Сейчас же оно работает по двум адресам: на Фроликова и Стахановской. После открытия нового здания все службы будут размещаться в одном корпусе. Учреждение оснастят двумя аппаратами УЗИ, а также реабилитационным и физиотерапевтическим оборудованием. Поликлиника будет шестиэтажной, она рассчитана на 400 посещений в смену. Сейчас строительство корпуса на финальном этапе.