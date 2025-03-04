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Александр Лукашенко назначил Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака и Юрия Шулейко вице-премьерами

04 марта 2025 09:05
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 марта, принимая кадровые решения по промышленному блоку правительства, назначил заместителями премьер-министра Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака, Юрия Шулейко. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Перечисленные кандидатуры и ранее занимали соответствующие посты, которые сохранят и в новом составе правительства.

Обращаясь к назначенцам, Глава государства отметил, что в первую очередь необходимо решать вопросы инвестиций. От этого зависит развитие нашей страны. Президент поставил задачу реализовать два-три крупных инвестиционных проекта. Лукашенко привел в пример вторую АЭС, уточнив, что это может быть и какой-то завод по переработке древесины.

Александр Лукашенко назначил Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака и Юрия Шулейко вице-премьерами-1

Фото: president.gov.by

Вторая задача, которая стоит перед правительством – развитие производств и школ. Речь идет о направлениях, где в Беларуси умеют. Наша промышленность – экспортоориентирована, потому предприятия должны быть конкурентоспособны. И во главе всего должно стоять качество. «Без качества мы не можем конкурировать и двигаться вперед», – сказал Президент.

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# Государственная политика # Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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