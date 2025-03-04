Александр Лукашенко назначил Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака и Юрия Шулейко вице-премьерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 марта, принимая кадровые решения по промышленному блоку правительства, назначил заместителями премьер-министра Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака, Юрия Шулейко. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Перечисленные кандидатуры и ранее занимали соответствующие посты, которые сохранят и в новом составе правительства.

Обращаясь к назначенцам, Глава государства отметил, что в первую очередь необходимо решать вопросы инвестиций. От этого зависит развитие нашей страны. Президент поставил задачу реализовать два-три крупных инвестиционных проекта. Лукашенко привел в пример вторую АЭС, уточнив, что это может быть и какой-то завод по переработке древесины.