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Маск предложил Зеленскому отказаться от власти и уехать из Украины

04 марта 2025 09:21
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Илон Маск, курирующий в правительстве США департамент эффективности государственного управления, предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оставить власть и покинуть Украину. Об этом пишет ТАСС.

«Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», – написал Маск в X.

Маск предложил Зеленскому отказаться от власти и уехать из Украины-1

Фото: pixabay

По мнению Маска, в обмен на мирный переход к демократии Зеленский должен быть амнистирован в нейтральной стране. 28 февраля Зеленский встречался с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где у них возникла перепалка. 

Трамп отметил неуважительное поведение Зеленского и его нежелание идти на мирное разрешение конфликта. Пресс-конференция была отменена, а подписание соглашения о недрах не состоялось.

# Международная политика

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