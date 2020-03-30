Александр Лукашенко принял с докладом силовиков по ситуации в Вооружённых Силах и реагированию на учения НАТО

Новости Беларуси. 30 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как и договаривались раньше, я хотел бы с вами обсудить ряд вопросов, касающихся не только состояния дел в нашей армии. Но и на злобу дня вопрос, который прозвучал у нас еще в прошлом году. Вопрос реагирования на то, что происходит у наших границ. Это учения НАТО «Защитник Европы 2020».

Глава государства в частности обозначил тему того, какие действия предпринимаются в настоящее время со стороны блока НАТО.

«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. Думаю, разведка доложит, какова там ситуация, и мы обсудим этот вопрос, а также сделаем дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у наших границ», – отметил белорусский лидер.

Он выразил уверенность, исходя из имеющейся информации, что белорусская сторона справится с этой ситуацией.

Александр Лукашенко:

Не должно быть никакой чрезмерщины. Я еще в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования. Это, в конце концов, и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно. Надо это как-то сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии. А показухи быть не должно.

Глава государства также отметил, что армия функционирует в обычном режиме, не переносятся и не отменяются никакие мероприятия.

«Армия готовится. Многие части на полигонах. Знаю, что проведены в Витебской области учения миротворческих подразделений наших Вооруженных Сил и Великобритании. Отзывы положительные. Это никого не должно напрягать. Мир нам нужен. И миротворчество – это та линия, по которой мы всегда должны сотрудничать со всеми. Думаю, наш основной партнер – Российская Федерация – в этом направлении обороты не снижает, и не только по линии миротворчества», – заявил Президент.

Глава Государства также предложил кратко обсудить состояние дел в армии.

Александр Лукашенко:

Кроме того, хотел бы, коль каждый день психоз не унимается, чтобы несколько слов сказали о состоянии здоровья наших военнослужащих. Меня больше всего интересует здоровье офицерского состава. Потому что они живут, как обычно. Хотелось бы ваши оценки и предложения.