Под Брестом прошли учения с применением авиации

Новости Беларуси. Передислокация на запасной аэродром. Авиаторы 50-й смешанной авиационной базы отрабатывают вопросы боевого применения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Передислокация на запасной аэродром. Авиаторы 50-й смешанной авиационной базы отрабатывают вопросы боевого применения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В небо поднялась эскадрилья на вертолетах Ми-8 и Ми-24. Винтокрылые машины – боевые. Испытали их на полигоне в Брестской области. Задачи выполняли днем и ночью.
Дмитрий Матюшеко, заместитель командира базы по летной подготовке:
Отрабатываем упражнения, согласно курса боевой подготовки вертолетов 2019 года, стрельбу неуправляемым ракетным вооружением по наземным целям, также применение стрелкового пушечного вооружения по наземным целям, а также вертолеты Ми-24, пуски противотанковых управляемых ракет. Вертолеты Ми-24 выполняли пуски управляемых ракет по танку.
Напомним, в Вооруженных Силах Беларуси продолжается второй этап проверки боевой готовности. Это своего рода экзамен, который позволяет оценить готовность и способность войск выполнять поставленные задачи.