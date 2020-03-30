Под Брестом прошли учения с применением авиации

Новости Беларуси. Передислокация на запасной аэродром. Авиаторы 50-й смешанной авиационной базы отрабатывают вопросы боевого применения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В небо поднялась эскадрилья на вертолетах Ми-8 и Ми-24. Винтокрылые машины – боевые. Испытали их на полигоне в Брестской области. Задачи выполняли днем и ночью.

Дмитрий Матюшеко, заместитель командира базы по летной подготовке:

Отрабатываем упражнения, согласно курса боевой подготовки вертолетов 2019 года, стрельбу неуправляемым ракетным вооружением по наземным целям, также применение стрелкового пушечного вооружения по наземным целям, а также вертолеты Ми-24, пуски противотанковых управляемых ракет. Вертолеты Ми-24 выполняли пуски управляемых ракет по танку.