В Беларуси ожидается порывистый ветер и до -7℃

Новости Беларуси. Порывистый ветер и похолодание. С такой погоды начинается эта неделя в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Порывистый ветер и похолодание. С такой погоды начинается эта неделя в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики предупреждают, что предстоящей ночью местами температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Он принесёт снег, чередующийся с дождём.
Зима на несколько дней отвоёвывает свои позиции. Впрочем, она не задержится. На юге Беларуси уже встретили крылатых предвестников настоящей весны. В гнёзда вернулись аисты.