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В Беларуси ожидается порывистый ветер и до -7℃

30 марта 2020 06:58
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Новости Беларуси. Порывистый ветер и похолодание. С такой погоды начинается эта неделя в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ожидается порывистый ветер и до -7℃-1

Синоптики предупреждают, что предстоящей ночью местами температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Он принесёт снег, чередующийся с дождём.

В Беларуси ожидается порывистый ветер и до -7℃-4

Зима на несколько дней отвоёвывает свои позиции. Впрочем, она не задержится. На юге Беларуси уже встретили крылатых предвестников настоящей весны. В гнёзда вернулись аисты.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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