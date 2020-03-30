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У белорусов началась 6-дневная рабочая неделя

30 марта 2020 06:37
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Новости Беларуси. У белорусов  шестидневная рабочая неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковой она будет в связи с переносами в зачёт скорых четырёхдневных выходных. 

У белорусов началась 6-дневная рабочая неделя-1

Начнутся они 25 апреля, а завершатся на Радуницу, 28-го числа. За предшествующий Дню поминания предков понедельник и отрабатываем в ближайшую субботу.

У белорусов началась 6-дневная рабочая неделя-4

И если у взрослых небольшие каникулы ещё впереди, то у детей они начались сегодня. Перерыв между четвертями ученики могут провести и в школьных лагерях. Их работа организовывается с учётом всех санитарно-профилактических мероприятий и рекомендаций. Касается это и вирусных заболеваний. Школьники не будут посещать массовые мероприятия в городе: их не поведут в кино или театр. Однако дети не останутся без развлечений.

# Работа в Беларуси # общество # Фотофакт

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