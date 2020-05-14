Первые биржевые торги ветеринарными препаратами будут организованы 14 мая

Новости Беларуси. Первые биржевые торги ветеринарными препаратами организуют 14 мая на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они состоятся по принципу обратного аукциона – на понижение цены.

Новые подходы помогут сделать прозрачнее ценообразование на рынке, объем которого, по некоторым оценкам, составляет порядка миллиарда рублей в год. Именно в такую сумму обходится покупка препаратов и добавок ветеринарного назначения для аграрной отрасли.