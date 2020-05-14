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Первые биржевые торги ветеринарными препаратами будут организованы 14 мая

14 мая 2020 06:34
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Новости Беларуси. Первые биржевые торги ветеринарными препаратами организуют 14 мая на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они состоятся по принципу обратного аукциона – на понижение цены.

Первые биржевые торги ветеринарными препаратами будут организованы 14 мая-1

Новые подходы помогут сделать прозрачнее ценообразование на рынке, объем которого, по некоторым оценкам, составляет порядка миллиарда рублей в год. Именно в такую сумму обходится покупка препаратов и добавок ветеринарного назначения для аграрной отрасли.

Первые биржевые торги ветеринарными препаратами будут организованы 14 мая-4

Известно, что о своем желании поучаствовать в торгах заявили более 50 отечественных сельхозпредприятий. В основном это организации, которые ранее покупали на бирже смежную продукцию.    

# Сельское хозяйство # общество

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