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Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра

29 мая 2023 07:11
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Новости Беларуси. Брест – самый благоустроенный областной центр страны. Правительство утвердило итоги республиканского смотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении года выставлялись баллы по разным критериям: от площади зеленых насаждений на одного жителя и количества спортивных площадок до качества дорог.  

Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра-1

В Бресте ежегодно высаживают порядка 30 тысяч деревьев и свыше полумиллиона цветов. Команда озеленителей работает круглый год: от рассады до ландшафтных решений в городской среде. На 10 тысяч жителей областного центра приходится один работник коммунальной службы, который поддерживает чистоту и порядок каждый день.  

Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра-4

Людмила Бадей, заместитель директора предприятия «Коммунальник»:  
Их тяжелый труд, конечно, должен оцениваться по достоинству. И, конечно, любовь и трепетное отношение горожан к этому всему, что делает наш «Коммунальник», – это будет самая лучшая и великая награда для наших работников. Общими усилиями мы сделаем наш город еще более цветущим, красивым и чистым!  

Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра-7

Брест – прекрасный город Беларуси. Не только потому, что здесь замечательные улицы, можно видеть, что все очень красиво, красочно. Но также и от людей многое зависит.  

Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра-10

Порядок, чистота, все красиво на улице.  

Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра-13

Во всем! В цветах, в клумбах, в барчиках, лавочках, скамейках буквально во всем, что окружает. Все создает уют.  

Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра-16

За победу областной центр получит денежную премию 8 000 базовых величин, а это почти треть миллиона рублей. Их направят на дальнейшее развитие и благоустройство.  

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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