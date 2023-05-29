Брест – самый благоустроенный областной центр Беларуси. Итоги республиканского смотра

Новости Беларуси. Брест – самый благоустроенный областной центр страны. Правительство утвердило итоги республиканского смотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении года выставлялись баллы по разным критериям: от площади зеленых насаждений на одного жителя и количества спортивных площадок до качества дорог.

В Бресте ежегодно высаживают порядка 30 тысяч деревьев и свыше полумиллиона цветов. Команда озеленителей работает круглый год: от рассады до ландшафтных решений в городской среде. На 10 тысяч жителей областного центра приходится один работник коммунальной службы, который поддерживает чистоту и порядок каждый день.

Людмила Бадей, заместитель директора предприятия «Коммунальник»:

Их тяжелый труд, конечно, должен оцениваться по достоинству. И, конечно, любовь и трепетное отношение горожан к этому всему, что делает наш «Коммунальник», – это будет самая лучшая и великая награда для наших работников. Общими усилиями мы сделаем наш город еще более цветущим, красивым и чистым!

Брест – прекрасный город Беларуси. Не только потому, что здесь замечательные улицы, можно видеть, что все очень красиво, красочно. Но также и от людей многое зависит.

Порядок, чистота, все красиво на улице.

Во всем! В цветах, в клумбах, в барчиках, лавочках, скамейках – буквально во всем, что окружает. Все создает уют.