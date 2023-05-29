Минскому тракторному заводу исполнилось 77 лет

Надежные и мощные труженики знакомы всему миру. «Беларус» – это звучит и работает. Как бы ни менялась конъюнктура, спрос на минские трактора – величина постоянная, ведь без них никуда ни в крупных сельхозпредприятиях, ни в фермерских хозяйствах.

77-й год в истории Минского тракторного завода – это более 38 тысяч единиц техники, а за январь-апрель 2023-го к ним прибавили еще почти 12,5 тысячи. Экспорт за четыре месяца года – почти 246 миллионов долларов. Кроме России, выросли поставки в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Нашу продукцию покупают в Сербии и Пакистане, Германии и Венгрии, в Эстонии и Судане.

Предприятие продолжает поиск новых векторов в географии продаж. Лишь в первом квартале года в сравнении с прошлым чистая прибыль здесь выросла в 13 раз. Машины делают люди, во всех их деталях – душа. Каждое поколение тракторостроителей объединяют патриотизм, ответственность и гордость за свой труд и продукцию, завод и страну в целом. Минский тракторный – знаковое предприятие Беларуси, флагман нашей промышленности. Праздничные мероприятия, накануне завершившие день открытых дверей красочным концертом, продолжатся 29 мая.