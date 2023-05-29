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БЖД начинает продажу билетов на дополнительные поезда к «Славянскому базару»

29 мая 2023 07:04
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Новости Беларуси. «Славянский базар» готовится встречать друзей. 29 мая начинается реализация билетов на дополнительные поезда Белорусской железной дороги «Минск – Витебск – Минск», организованные на время проведения фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БЖД начинает продажу билетов на дополнительные поезда к «Славянскому базару»-1

Из столицы составы будут отправляться 12-17 июля после полудня с прибытием в Витебск в 16:05, а из города на Двине – 13-18 июля в 01:30 ночи (в Минске – в 5:40 утра). Напомним, Международный фестиваль искусств пройдет именно в эти даты. Зарубежные гости могут посетить мероприятие без визы: при наличии действительных документов для выезда за границу.   

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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