БЖД начинает продажу билетов на дополнительные поезда к «Славянскому базару»

Из столицы составы будут отправляться 12-17 июля после полудня с прибытием в Витебск в 16:05, а из города на Двине – 13-18 июля в 01:30 ночи (в Минске – в 5:40 утра). Напомним, Международный фестиваль искусств пройдет именно в эти даты. Зарубежные гости могут посетить мероприятие без визы: при наличии действительных документов для выезда за границу.