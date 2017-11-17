Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов откроется 17 ноября в Минске

Новости Беларуси. Молодежь мира: самобытность, солидарность, сотрудничество. Под таким девизом пройдет Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов «F.-ART.bу». Форум 17 ноября стартует в Минске и объединит молодежь из многих уголков мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе конкурсы, конференции, концерты, персональные выставки, квесты с участием белорусских и иностранных студентов. По словам организаторов, ребята не только смогут познакомиться с традициями и культурами других стран, но и обретут новые знакомства.

К слову, сейчас в высших учебных заведениях нашей страны обучаются более 20 тысяч студентов из 107 стран мира.