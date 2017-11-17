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«Получить диплом БГУ – это престижно» БГУ входит в 2% лучших университетов мира

17 ноября 2017 08:01
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Международный день студента – это событие, которое у одних неизменно вызывает ностальгические воспоминания, у других –предвкушение весёлого и, по-хорошему, сумасшедшего праздника.

Что означает этот день для современных студентов и как вообще проходят студенческие будни, мы и поговорим с нашими гостями. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления воспитательной работы с молодежью БГУ Григорий Посредник, магистрант экономического факультета, победитель конкурса БГУ «Лучший выпускник БГУ», обладатель Благодарности Президента Республики Беларусь Владислав Макаревич, а также студент третьего курса механико-математического факультета Ровшен Атаев.

# общество # Фотофакт # Образование # Григорий Посредник # БГУ # Ровшен Атаев # Владислав Макаревич

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