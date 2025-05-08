Александр Лукашенко приехал на концерт в Кремле для глав зарубежных делегаций

Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в России. Белорусский лидер прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и торжественный концерт, который пройдет вечером 8 мая в Александровском зале Кремля. На него приглашены все главы иностранных делегаций, принимающих участие в юбилейных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Каждого гостя лично встретил Владимир Путин. Одним из первых прибыл наш Президент. Лидеры успели пообщаться, что называется, «на ногах‎»‎.

9 мая в Москве Александр Лукашенко вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.

Вечером этого же дня в белорусской столице у стелы «Минск – город-герой» Александр Лукашенко примет военный парад по случаю юбилея Великой Победы.