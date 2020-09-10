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На первом энергоблоке БелАЭС проходят гидроиспытания реакторной установки

10 сентября 2020 06:21
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Новости Беларуси. К гидроиспытаниям реакторной установки приступили на Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом энергоблоке БелАЭС проходят гидроиспытания реакторной установки-1

Успешное завершение мероприятий позволит перейти к следующим этапам – разогреву первого контура реактора, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу на минимально контролируемый уровень мощности.

На первом энергоблоке БелАЭС проходят гидроиспытания реакторной установки-4

В запуске станции главный приоритет – безопасность. Оценку ей дадут европейские эксперты. Энергетический пуск станции намечен на ближайшее время. Первую электроэнергию планируют получить уже к ноябрю.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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