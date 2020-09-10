На первом энергоблоке БелАЭС проходят гидроиспытания реакторной установки

Новости Беларуси. К гидроиспытаниям реакторной установки приступили на Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К гидроиспытаниям реакторной установки приступили на Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Успешное завершение мероприятий позволит перейти к следующим этапам – разогреву первого контура реактора, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу на минимально контролируемый уровень мощности.
В запуске станции главный приоритет – безопасность. Оценку ей дадут европейские эксперты. Энергетический пуск станции намечен на ближайшее время. Первую электроэнергию планируют получить уже к ноябрю.