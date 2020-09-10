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Вопрос использования наркотических средств в медцелях вынесен на обсуждение

10 сентября 2020 06:40
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Новости Беларуси. Минздрав вынес на общественное обсуждение вопрос использования наркотических средств в медицинских целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о порядке как приобретения и хранения, так и использования психотропных веществ.

Вопрос использования наркотических средств в медцелях вынесен на обсуждение-1

К примеру, предлагается закрепить требование: у работника, которому предоставлен допуск к наркотическим или психотропным препаратам, и ответственному за их хранение, должны отсутствовать заболевания наркоманией, токсикоманией, психическими заболеваниями, хроническим алкоголизмом.

Вопрос использования наркотических средств в медцелях вынесен на обсуждение-4

Также планируется разрешить вести учет таких веществ в электронном виде. Уточняются случаи, когда наркотические и психотропные вещества считаются пришедшими в негодность.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 19 сентября.

# Наркотики # общество # Фотофакт

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