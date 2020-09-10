Вопрос использования наркотических средств в медцелях вынесен на обсуждение

Новости Беларуси. Минздрав вынес на общественное обсуждение вопрос использования наркотических средств в медицинских целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о порядке как приобретения и хранения, так и использования психотропных веществ.

К примеру, предлагается закрепить требование: у работника, которому предоставлен допуск к наркотическим или психотропным препаратам, и ответственному за их хранение, должны отсутствовать заболевания наркоманией, токсикоманией, психическими заболеваниями, хроническим алкоголизмом.