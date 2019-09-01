Александр Лукашенко поздравил жителей Беларуси с Днём знаний

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём знаний. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Поздравление с Днём знаний учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём знаний!

Этот праздник дорог каждому. Он приходит в нашу жизнь с первым звонком, остается с нами навсегда лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретённые в этот период знания и опыт.

Сегодня стартует новый учебный год. Самые маленькие граждане Беларуси придут на первый в их жизни урок. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения.

Убежден, что педагоги и учащиеся настроены на серьёзный и деловой ритм предстоящих учебных будней. Выпускники готовы приложить максимум усилий для достижения высокого результата. Родители полны душевных сил и веры в своих детей.

Желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии. Стремитесь к знаниям. Это ключ к успешной, созидательной и интересной жизни.

Александр Лукашенко